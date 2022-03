Guerra in Ucraina, l’esercito russo è pronto ad usare armi chimiche: attenzione al Sarin

La guerra in Ucraina, che ormai va avanti da più di un mese, può vivere l'ora più buia. Forse si arriverà ad utilizzare il Serin, una potente arma chimica.

Il Sarin potrebbe essere ampiamente utilizzato dai soldati russi impegnati a combattere la guerra in Ucraina. Si tratta di un arma chimica. I militari dell’esercito russo dovrebbero avere con se un antidoto.

Guerra in Ucraina: Mosca è pronta ad usare il Sarin

La notizia si apprende da Ukraine Now, che su Telegram ha citato gli analisti di InformNapalm. Gli analisti volontari hanno dichiarato: “Mosca si prepara a usare veleni e altre sostanze chimiche contro i nemici”. Tra le armi chimiche citate vi è anche il Sarin, un potente paralizzante. I militari della Federazione Russa sono stati dotati di antidoti.

Dalle armi chimiche alle armi nucelari

Non solo armi chimiche, ma anche armi nucleari potrebbero essere utilizzate in Ucraina.

Il ministro della Difesa, Serghei Shoigu, come riporta l’agenzia russa Interfax, avrebbe dichiarato: “Tenere pronte al combattimento le forze nucleari strategiche”.

Odessa presa nuovamente di mira

La città di Odessa, importante porto sul mar Nero ed una delle principali città ucraine, è nel mirino della Russia. La resistenza in città, in spiaggia, al porto e in mare è molto forte. Oggi, 26 marzo 2022, alle 13:30 circa, dele navi russe hanno provato a sbarcare ad Odessa ma la flotta ucraina è riuscita a respingere il nemico.