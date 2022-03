Guerra in Ucraina, che cos’è la lista nera di Putin in cui rientra anche l’Italia

Putin ha approvato una black list che comprende tutti gli Stati che hanno imposto le sanzioni alla Russia, fra loro è presente anche l'Italia

L’Italia fa ufficialmente parte della black list approvata dal Cremlino. Putin ha, infatti, reso noto che il nostro Paese, insieme a molti altri, è finito su una sorta di lista nera della Russia dopo averle imposto delle restrizioni a seguito dell’invasione ai danni dell’Ucraina.

Guerra in Ucraina, la black list di Putin

Putin ha definitivamente approvato la black list comprendente tutti i “Paesi ostili” alla Russia. In questa lista nera sono presenti tutti gli Stati dell’Unione Europea, quindi anche l’Italia, a cui si aggiungono gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Australia, l’Islanda, il Canada, il Liechtenstein, Monaco, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Corea del Sud, San Marino, Singapore, Taiwan, il Montenegro, la Svizzera, il Giappone e, ovviamente, l’Ucraina.

Il decreto approvato dal Cremlino

Il decreto approvato dal governo russo recita: “Lo Stato, i cittadini e aziende che hanno obbligazioni in valuta estera nei confronti di creditori stranieri che rientrano nell’elenco dei Paesi ostili potranno pagare in rubli.” Una modifica necessaria per garantire la stabilità finanziaria del Paese. Il testo poi specifica che: “Una società residente in Russia o una società straniera dall’elenco dei Paesi ostili deve richiedere il permesso di trattare, fornendo informazioni complete sul richiedente, incluso un documento sui titolari effettivi della società.

Sulla base di un analisi dei documenti ricevuti e della natura del futuro accordo, si deciderà sull’approvazione o sul rifiuto di attuarlo. In questo caso, può essere rilasciata l’autorizzazione a condurre un’operazione, indicando le condizioni per la sua esecuzione.”