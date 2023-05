Il gruppo di mercenari russi Wagner, guidato da Yevgeny Prigozhin, aveva già dato l’annuncio sabato sera: la cittadina ucraina di Bakhmut sarebbe stata totalmente conquistata. Il ministero della difesa di Mosca ha ribadito lo stesso concetto, mentre l’Ucraina ha smentito.

Ucraina, il ministero della difesa russo afferma che Bakhmut è stata totalmente conquistata

Bakhmut è ormai da diversi mesi contesa tra Ucraina e Russia, ma il Cremlino ha affermato di averla “liberata” totalmente nei giorni scorsi. Kiev, per il momento, ha smentito, ma si sa che la situazione in città è critica. Da diverso tempo, infatti, i militari ucraini stavano occupando solo pochi edifici in un’area circoscritta.

Le parole di Volodymyr Zelensky su Bakhmut

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante il G7 di Hiroshima, ha parlato proprio di Bakhmut: “Penso non sia stata del tutto conquistata. Ma dovete capire che lì non c’è più niente… È un peccato, è una tragedia, ma oggi Bakhmut è soltanto nei nostri cuori.” In qualunque caso, comunque, difficilmente la presa di Bakhmut potrebbe rappresentare un punto di svolta per la guerra in favore dei russi. L’occupazione della città non è preludio di nuove conquiste da parte di Mosca sul territorio ucraino.