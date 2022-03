Guerra in Ucraina, lanciata una raccolta fondi per mandare Putin su Giove

È successo anche questo. Sul web è stata pubblicata una raccolta che mira a destinare fondi per mandare Putin su Giove.

Risulta difficile da credere, ma in questi giorni segnati dalla guerra in Ucraina è successo anche questo. Sul sito internet putina.net è stata pubblicata una raccolta fondi a dir poco singolare. Lo scopo? Mandare il presidente russo Vladimir Putin sul pianeta Giove e per fare ciò sono stati raccolti oltre 2 milioni di dollari su un totale di 100 milioni fissati per raggiungere l’obiettivo.

Guerra Ucraina, online una raccolta fondi per mandare Putin su Giove

Il primo dettaglio che balza l’occhio è come l’intento presentato nel portale sia chiaro e di semplice comprensione anche grazie alle icone ben in vista. Si legge: “Donate e aiutateci a costruire un razzo che spedisca il dittatore sanguinario il più lontano possibile. Cento milioni di brave persone sulla Terra possono mandare un uomo malvagio su Giove.

Perché Giove? È un gigante gassoso e il più grande pianeta del sistema solare”.

Il ricavato del denaro totale raccolto – riporta ancora il sito – sarà destinato per aiutare le Forze Armate dell’Ucraina a ricostruire le infrastrutture distrutte del Paese.

Il vice Primo Ministro dell’Ucraina: “Tutti vogliono che Putin muoia”

Nel frattempo il vice Primo Ministro Mykhailo Fedorov ha scritto nei giorni scorsi su Twitter: “Tutti vogliono che Putin muoia.

Fino a quando ciò non accadrà, diamo agli ucraini e al mondo intero un’opportunità unica: mandare Putin su Giove. Dona $ 2,99 per un razzo. Tutti i fondi saranno destinati al ripristino delle infrastrutture distrutte!”