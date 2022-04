Maria Vorontsova, 36 anni, ed Ekaterina Tikhonova, 35, figlie del presidente russo Putin, sono entrate ufficialmente nella black list.

Guerra in Ucraina, le figlie di Putin entrano nella black list

L’amministrazione Biden ha messo nella black list delle persone sanzionate anche le due figlie del presidente russo Vladimir Putin. Si tratta di figure misteriose, che da sempre vivono all’ombra del padre. Sono Maria Vorontsova, di 36 anni, ed Ekaterina Tikhonova, di 35 anni. Sono nate dal primo matrimonio del leader russo con Lyudmila Putina, ex hostess dell’Aeroflot, sposata nel 1983. Il divorzio è avvenuto nel 2013. Le due figlie, che non sono quasi mai apparse in pubblico e che hanno cognomi diversi per privacy, sono state colpite per “avere familiarità con il piano ucraino“, come riportato dal Wall Street Journal.

I loro nomi compaiono anche nel quinto pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea.

Chi sono le figlie di Putin

Maria Vorontsova, la primogenita, è un medico genetista esperta in malattie infantili, considerata una dei massimi esperti russi di nanismo. La donna si è sposata con il manager olandese Jorrit Faassen, figlio di un ex colonnello dell’esercito olandese legato a Gazprombank-Invest e Stroytransgaz, con cui ha avuto due figli. Al momento è divorziata e vive in Svizzera, ma sta progettando di costruire una clinica vicino a San Pietroburgo.

La seconda figlia, Ekaterina Tikhonova, è una matematica e, per passione, una ballerina di rock’n’roll acrobatico. Il cognome che ha scelto per la sua copertura è quello della nonna materna. Dal 2002 è a capo di un nuovo istituto dedicato allo studio dell’Intelligenza artificiale presso l’Università statale di Mosca e si sarebbe sposata con il figlio di un oligarca, Kirill Shamalov, coproprietario di una società petrolchimica russa, con cui avrebbe avuto un bambino e avrebbe divorziato nel 2018.

Il mistero degli altri figli

Putin non parla pubblicamente della sua famiglia e le notizie riguardano solo queste due figlie, pubblicamente riconosciute, ma ufficialmente non si è a conoscenza del fatto che il presidente russo possa avere altri figli. Secondo i media, il presidente Putin avrebbe avuto altre relazioni, tra cui una con l’ex campionessa olimpica di ginnastica ed ex deputata Alina Kabaieva, di 38 anni, che gli avrebbe dato altri figli. Notizia che è sempre stata negata. Secondo quanto riportato, l’influencer di 18 anni Luiza Rozova sarebbe nata dalla relazione del presidente con Svetlana Krivonogikh, di 45 anni, ex donna delle pulizia ora tra le più ricche della Federazione. La giovane non è mai stata riconosciuta.