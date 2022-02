L'informativa di Draghi alla Camera sulla guerra in Ucraina è prevista per le 10:30: il capo del governo farà il punto della situazione sul conflitto.

Il Premier Draghi terrà alle 10:30 un’informativa alla Camera per fare il punto sulla guerra in Ucraina e annunciare le misure che si stanno concordando a livello europeo e della Nato. Martedì prossimo ci sarà invece una comunicazione ad entrambe le Camere, con un voto, in ci si affronteranno anche le ricadute interne della crisi.