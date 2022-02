Guerra In Ucraina, ma non solo: altri Paesi a rischio?

Putin potrebbe non limitarsi all'Ucraina e ora ex Paesi Urss e vicini alla Russia rischiano di entrare in guerra.

L‘Ucraina potrebbe non essere un limite per Putin, e ora lo spauracchio di un’invasione su larga scala prende sempre più piede tra gli esperti che non escludono una guerra in Paesi ex Urss e vicini alla Russia.

Partiamo dalla Georgia: rispetto all’Ucraina è più piccola e conta un decimo della popolazione, quindi la Russia ci metterebbe davvero poco a soggiogarla, mentre la questione si fa complicata per le alte montagne del Caucaso, difficili da conquistare.

La Georgia è intenzionata a candidarsi per l’ingresso nella Ue, ma quanto sta accadendo a Kiev sicuramente avrà delle ripercussioni sulle scelte politiche del governo.

La situazione pare analoga anche per la Moldavia: più piccola dell’Ucraina, con 3 milioni e mezzo di abitanti, nel 91′ ha visto l’indipendenza del poccolo stato orientale della Transnistria, che non ha mai nascosto di entrare a far parte della Russia, ma rimane tuttira uno stato non riconosciuto dall’Onu.

I rapporti privilegiati con l’Occidente potrebbero però far mobilitare al più presto le truppe armate russe da Mosca.

Una spinta verso ex repubbliche sovietiche

L’attenzione potrebbe concentrarsi su paesi caucasici, l’Armenia e l’Azerbajgian, in lotta dai tempi dell’Urss, ma appoggiati rispettivamente da Russia e Turchia.

Il contenzioso riguarda la regione del Nagorno-Karabakh, situata in Azerbajgian ma abitata da molti armeni. Nell’ultimo socntro avvenuto nel 2020 si è registrato un alto numero di vittime.

La dipendenza dell’Armenia da Mosca quindi rimane vitale, e a questo punto Putin potrebbe decidere di dare maggiore supporto per la conquista della regione caucasica.