Il presidente francese Macron ha rassicurato il suo omologo ucraino Zelensky sul loro sostegno continuo per la guerra in Ucraina. Intanto, Putin è andato in Cina per il bilaterale con Xi Jinping. Kiev ha colpito la base militare russa di Kursk.

Guerra in Ucraina, Macron rassicura Zelensky

Il presidente francese Emmanuel Macron ha rassicurato il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, garantendo che il ritorno del conflitto israelo-palestinese attualmente al centro dell’attenzione internazionale non andrà a scalfire in alcun modo il sostegno della Francia e dell’Unione Europea all’Ucraina.

Guerra in Ucraina: la situazione

Mentre Macron rassicura Zelensky sul sostegno all’Ucraina, fonti informate hanno rivelato al Wall Street Journal che il Paese ha lanciato per la prima volta missili Atacms forniti dagli Stati Uniti contro i russi. Vladimir Putin, intanto, è in Cina per il bilaterale con Xi Jinping, che ha dichiarato che tra Cina e Russia la fiducia è reciproca e il coordinamento strategico sembra efficace. “L’Ucraina sta già pensando all’avvio di negoziati di pace” ha dichiarato il capo del Cremlino. Intanto Kiev ha annunciato di aver colpito la base militare russa di Kursk provocando forti danni.