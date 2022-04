Guerra in Ucraina, Maria Giovanna Maglie: “Malato? Io credo che Putin stia benissimo”

Durante la puntata di Controcorrente trasmessa da Rai 4, Maria Giovanna Maglie ha parlato delle condizioni di salute di Putin e della guerra in Ucraina

Nella puntata di Controcorrente andata in onda mercoledì 28 aprile su Rete 4, è la giornalista Maria Giovanna Maglie a dire la sua su Vladimir Putin, smentendo le voci di alcuni colleghi:

«Non è vero che in Russia il presidente è debole. Putin a casa sua è fortissimo, dobbiamo farla finita. Il fascino dell’uomo forte è estremamente presente in Europa e in Italia, e più noi alziamo il tiro a favore dell’Ucraina e le bandiere, più dovremmo renderci conto della paura delle sanzioni economiche».