Guerra in Ucraina, Mattarella: "Serve risposta unitaria"

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato della guerra in Ucraina durante il discorso per l'anniversario dell'Unità Nazionale

Sergio Mattarella si è recato oggi all’Altare della Patria e ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto, in occasione dell’anniversario dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

Ucraina, Mattarella sull’invasione russa: “Serve risposta unitaria”

Il Presidente della Repubblica, poi, ha tenuto un lungo discorso in cui ha parlato anche del conflitto in Ucraina, ormai in corso da ormai più di un anno: “Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un’aperta minaccia che ci impone una ferma risposta unitaria in seno alla comune identità europea e atlantica, affinché venga posta fine ai combattimenti e si raggiunga un duraturo accordo di pace.”

Il discorso del Capo di Stato

Mattarella ha iniziato il suo messaggio ricordando cosa si celebra oggi: “La Repubblica, in innumerevoli prove e, da ultimo, durante la pandemia, ha confermato sentimenti di unità e coesione stringendosi ai valori costituzionali. La Costituzione, l’Inno degli italiani e la Bandiera sono i riferimenti che ci guidano nell’impegno comune di consolidare un’Italia fondata su pace, libertà e diritti umani.” Il Capo di Stato era accompagnato, per la celebrazione, da figure di assoluta importanza nel panorama politico italiano di oggi come il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra.