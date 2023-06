La guerra non dà tregua. Attacchi nella notte su Kiev: almeno tre le vittime, di cui due bambini. Nel frattempo il Cremlino giudica preoccupante la condizione dei civili nelle regioni russe confinanti con l’Ucraina bombardate dalle forze di Kiev. Il portavoce Dmitry Peskov lamenta: «Nemmeno una parola di condanna dall’Occidente».

Un vertice dei leader mondiali

Oggi in Moldavia la riunione della Comunità politica europea, presente anche la premier italiana Giorgia Meloni. «Ci fermeremo quando vinceremo o quando la Russia smetterà di occupare i nostri territori» ha asserito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’Ucraina e i suoi alleati stanno pianificando per luglio un vertice dei leader mondiali esclusa la Russia, con l’obiettivo di rafforzare i ruoli di defensores pacis proposti da Kiev.

Le parole di Volodymyr Zelensky

«Noi sosteniamo la Moldavia, siamo molto felici di andare verso l’Ue insieme e ringrazio i moldavi per aver accolto i nostri rifugiati. Quello che è importante è che il nostro futuro sia nell’Ue. L’Ucraina è pronta a entrare nella Nato quando l’Alleanza sarà pronta ad accoglierci. Penso che le garanzie di sicurezza siano importanti non solo per l’Ucraina ma anche per i nostri vicini» ha concluso Zelensky a margine del summit della Comunità Politica europea.