Guerra in Ucraina, Mosca denuncia: "Attaccata una raffineria di Rostov"

Il governatore della regione di Rostov, Vasily Golubev, ha fatto sapere che nella notte un drone ha attaccato una raffineria di petrolio di Novoshakhtinsk, facendo divampare un incendio. Qualche ora prima era stata denunciata un’esplosione anche nella raffineria di Ilsky.

La Tass ha riportato la notizia fornita dal governatore della regione russa di Rostov secondo cui l’esplosione di un drone avrebbe fatto andare a fuoco una raffineria di petrolio nella città di Novoshakhtinsk. Dopo diverse ore e grazie all’impegno dei pompieri russi, le fiamme sono state domate e la raffineria ha ripreso a funzionare senza ulteriori problemi.

L’esplosione nella raffineria di petrolio di Ilsky

Solo qualche ora prima, una situazione identica si era verificata presso il serbatoio di stoccaggio dei prodotti petroliferi della raffineria di Ilsky. Anche in questo caso, un drone non identificato era esploso vicino alla raffineria causando un incendio. La Tass ha fatto sapere che questo incendio è stato domato attorno alle ore 5 del mattino di oggi, giovedì 4 Maggio. Non ci sono stati feriti nè intossicati.