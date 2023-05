Guerra in Ucraina, nella notte attacco russo e missili su Kiev e Odessa

Nelle ore in cui la Wagner si dice pronta a tornare in campo arriva l'attacco russo con missili su Kiev e Odessa

Quella dell’otto maggio è una data di forte valore simbolico per Mosca e nell’ambito della guerra in Ucraina, nella notte c’è stato il previsto attacco russo, con missili su Kiev e Odessa. Si sono registrati allarmi aerei in quasi tutto il paese e bombardamenti mirati anche su Bakhmut. Da quanto si apprende gli attacchi sono stati mirati: hanno coinvolto Odessa e Kiev, mentre nella città contesa da mesi di Bakhmut i russi hanno aumentato l’intensità dei bombardamenti “con armi pesanti”.

Lo scopo è evidente: prendere per intero la città entro il 9 maggio. Nelle stesse ore degli attacchi è stato poi il capo della Wagner, Prighozin, a fare marcia indietro sull’annunciato ritiro: “Mosca ci ha promesso più munizioni”. In queste ore poi Mosca sta anche procedendo con “evacuazioni” dagli insediamenti dell’oblast di Zaporizhzhia con già più di 1.500 le persone reinsediate. Il punto cruciale è e resta la centrale nucleare ed i voli di pattugliamento della missione Frontex sul Mar Nero sono stati sospesi.

Inferno a Sumy con centinaia di colpi a segno

Perché? Un aereo polacco in missione per Frontex è stato intercettato da un caccia russo. Kiev intanto si muove e lo Sbu annuncia: “Continueremo a uccidere russi in tutto il mondo”. Tutto questo mentre unità russe hanno bombardato otto comunità nel distretto di Sumy, sparando più di 109 colpi con vari tipi di armi.