A Kiev, nelle scorse ore, c’è stato un nuovo attacco russo alla città di Kiev. Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino.

Guerra in Ucraina, nuovo raid vicino a Kiev: ferito un bambino

Il Kyiv Independent ha riportato che l’ufficio del procuratore in Ucraina ha segnalato un nuovo attacco russo nei pressi di Kiev.

Nelle scorse ore è avvenuto un nuovo raid vicino alla città di Kiev, in cui sono rimaste ferite quattro persone, tra cui un bambino. Il raid ha colpito la cittadina di Boyarka, a circa 20 km a sud-est della capitale ucraina.

Media: le forze ucraine riprendono campo

Le forze ucraine starebbero recuperando terreno sul campo, riprendendo il controllo di alcuni centri urbani. Secondo il Kyiv Independent, le due cittadine di Poltavka e Malynivka sono state liberate.

In precedenza aveva reso noto che i militari di Kiev avevano ripreso la città di Trostyanets, nella regione settentrionale di Sumy. La Cnn ha riferito di diversi video che mostrano le truppe ucraine che nuovamente hanno iniziato a controllare alcuni villaggi della regione di Sumy, oltre a Vilkhivka, vicina al confine con la Russia nel nord-est.

Zelensky: “Per salvare Mariupol servono armi”

Il presidente ucraino Zelensky, nel suo ultimo video messaggio, in cui ha protestato per il ritardo nella consegna delle armi da parte dei partner occidentali, ha spiegato che è “impossibile salvare Mariupol senza ulteriori carri armati e aeroplani“.

“L’Ucraina non può abbattere i missili russi con fucili e mitragliatrici” ha dichiarato. “Chi guida la comunità euro-atlantica? È ancora Mosca per intimidazione?” ha chiesto, in modo polemico.

Biden punta il dito contro Putin

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha tenuto un discorso al Castello Reale di Varsavia. Durante il suo intervento, ha chiesto ai cittadini russi di ribellarsi all’uccisione di persone innocenti. “Vladimir Putin non può restare al potere, ha tagliato il popolo russo fuori dal resto del mondo.

Voi non siete così, questo non è il futuro che meritate” ha dichiarato Biden. Il presidente americano ha affermato che la Nato non ha mai voluto la fine della Russia, aggiungendo che sanzioni rapide sono le uniche soluzioni per imporre alla Russia un cambiamento di condotta nei confronti dell’Ucraina.

Kharkiv, attacco a struttura di ricerca nucleare: attacco a deposito di petrolio a Rivne

Il parlamento ucraino ha confermato l’attacco russo contro la struttura di ricerca nucleare di Kharkiv. “Al momento è impossibile stimare l’entità dei danni causati dalle ostilità che non si fermano nell’area dell’installazione nucleare” è stato dichiarato. La Russia ha attaccato anche il deposito petrolifero a Rivne. Secondo il governatore Vitaliy Koval, le forze russe hanno bombardato il deposito di petrolio a Dubno.

Sindaco di Slavutych: “Città sotto controllo russo, i residenti protestano in massa”

Il sindaco di Slavutych, cittadina vicino al sito di Chernobyl, durante un discorso, ha dichiarato che la città è sotto l’occupazione russa. I residenti hanno affrontato gli occupanti con una protesta di massa, come riportato dallo stesso sindaco.

Onu, oltre 1.100 civili morti dall’inizio della guerra

L’Onu ha annunciato che dall’inizio della guerra sono morti più di 1.100 civili in Ucraina. L’ultimo bilancio, pubblicato dall’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, ha registrato che tra i 1.100 civili morti ci sono almeno 157 donne, 51 bambini, 15 ragazze e 30 ragazzi.

Sindaco di Mariupol: “La Russia vuole cancellarci dalla faccia della Terra”

Vadym Boichenko, sindaco di Mariupol, ha accusato la Russia di voler “cancellare dalla faccia della Terra” la sua città, che da diverse settimane è assediata e in piena crisi umanitaria. Parlando all’agenzia ucraina Unian, il sindaco ha denunciato i militari russi per “azioni spietate” contro gli abitanti di Mariupol, che continua a resistere nonostante sia completamente circondata.

Londra: sanzioni alla Russia possono essere revocate se l’esercito si ritira

Le sanzioni imposte alla Russia dal Regno Unito dopo l’invasione dell’Ucraina potrebbero essere revocate, ma solo se Vladimir Putin dovesse accettare di ritirare l’esercito. Lo ha dichiarato Liz Truss, ministra degli Esteri britannica, in un’intervista al Sunday Telegraph. “Le sanzioni possono essere annullate solo con un cessate il fuoco totale e il ritiro delle truppe, ma anche con l’impegno a non commettere più aggressioni” ha dichiarato.