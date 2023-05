Guerra in Ucraina, Prigozhin contro il Capo di Stato maggiore russo Gerasimov: "Una m***a al comando"

Yevgeny Prigozhin, leader della compagnia privata militare Wagner, continua a scagliarsi contro la linea di comando russa.

La guerra del gruppo Wagner è anche contro il comando russo

Oltre al fronte di Bakhmut, dove i mercenari sono impegnati in un “conflitto tritacarne” con le forze ucraine, che vogliono logorare i nemici e non cedono un metro senza combattere, la guerra del gruppo Wagner si svolge quindi anche internamente, con i diversi attacchi al ministro della Difesa Sergei Shoigu che, secondo Yevgeny Prigozhin, non avrebbe fornito alla sua compagnia le armi e le munizioni necessarie per limitare le perdite e battere il nemico.

“Gerasimov? Una tale m***a di comando militare è molto importante per la vittoria del nemico”

Yevgeny Prigozhin si è scagliato anche contro Valerij Gerasimov, Capo di stato maggiore generale delle Forze armate russe. “Ho letto un articolo di un esperto militare australiano, un generale, su Gerasimov. L’articolo si intitola Più pericoloso del nemico. Sicuramente, dopo questo articolo, gli ucraini controlleranno attentamente i movimenti del ‘grande comandante’ per non essere colpiti inavvertitamente. Una tale m***a di comando militare è molto importante per la vittoria del nemico“, ha scritto su Telegram.

Secondo Prigozhin, il generale non sarebbe adatto a ricoprire il suo ruolo e farebbe il gioco degli ucraini, che “baciano il c**o a questi leader e li proteggono, sono la chiave del loro successo”.

