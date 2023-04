Guerra in Ucraina: prima telefonata tra Xi Jimping e Zelensky

Mentre la guerra in Ucraina prosegue senza sosta ormai da più di un anno, la giornata di ieri potrebbe segnare una svolta decisiva per la ricerca della pace. Per la prima volta, infatti, il presidente cinese Xi Jimping e la sua controparte ucraina Volodymyr Zelensky hanno avuto un contatto telefonico.

Ucraina, prima telefonata tra Xi Jimping e Zelensky da inizio guerra

“Sentiremo l’Ucraina il più presto possibile” – avevano fatto sapere da Pechino dopo la visita del presidente cinese Xi Jimping a Mosca avvenuta verso la fine di marzo. C’è voluta qualche settimana di attesa, forse più tempo di quanto preventivato, ma alla fine il contatto c’è stato veramente. In particolare, si sarebbe trattato di una telefonata della durata di circa un’ora avvenuta ieri tra lo stesso Xi Jimping e Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino lo ha annunciato su Twitter: “Ho avuto una telefonata lunga e significativa con il presidente cinese Xi Jinping. Credo che questa chiamata, così come la nomina dell’ambasciatore dell’Ucraina in Cina, darà un potente impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali.”

La ricerca della pace e le relazioni tra Cina e Ucraina

Dall’altra parte, Xi Jimping ne è sicuro: “Il dialogo e la negoziazione sono l’unica via d’uscita possibile. Non ci sono vincitori in una guerra nucleare.” Ed è proprio il tema della guerra nucleare quello che sembra essere il più rilevante per il presidente cinese che, durante il resoconto al network statale Ccvt ha affermato ancora: “Tutte le parti interessate dovrebbero rimanere calme e sobrie, concentrarsi veramente sul futuro e sul destino di se stesse e di tutta l’umanità, e gestire e controllare congiuntamente la crisi. Le relazioni Cina-Ucraina hanno attraversato 31 anni di sviluppo e raggiunto il livello di partenariato strategico. Apprezzo la ripetuta enfasi del presidente Zelensky su sviluppo delle relazioni e cooperazione con la Cina e ringrazio l’Ucraina per aver fornito grande assistenza all’evacuazione dei cittadini cinesi nel 2022.”