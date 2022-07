Guerra in Ucraina, professore tiene lezione dal fronte: “Non abbandono i miei studenti”

Fedir Shandor, professore universitario di 47 anni, non ha smesso di tenere le sue lezioni neanche quando è stato costretto a combattere in Ucraina.

Dall’Ucraina arriva la bellissima storia di un professore che si rifiuta di abbandonare i propri studenti nonostante la guerra, e continua a tenere le lezioni.

Professore ucraino tiene lezioni universitarie dal fronte

Lo ha raccontato alla BBC Fedir Shandor, 47enne docente universitario ucraino, diventato famoso in tutto il mondo dopo che il ministero della Difesa di Kiev, qualche settimana fa, ha condiviso sui social una foto di lui mentre tiene lezione dal fronte.

«Insegno da 27 anni, non è una cosa che posso abbandonare. È quello che so fare meglio». Queste le parole del professor Shandor, che si è arruolato tra le fila dell’esercito dopo l’invasione della Russia, e da allora tiene lezioni online per i suoi studenti due volte a settimana, utilizzando il suo telefono.

Il rispetto per il “signor professore”

Shandor insegna alla Uzhhorod National University, al confine con la Slovacchia e l’Ungheria, ma dopo che è cominciata la guerra si è trasferito nella zona di Izyum, più a Est, per difendere il Paese. I commilitoni del 68esimo battaglione della brigata 101 della difesa territoriale della Transcarpazia lo chiamano “signor professore“, e lo rispettano per l’enorme dedizione al suo lavoro, qualità che ha anche contribuito a mantenere alto il numero di partecipanti alle lezioni.

Iryna, studentessa di 20 anni, è stata intervistata dalla BBC e ha descritto così il suo professore: