Guerra in Ucraina: Putin annuncia di voler prendere il controllo della Nazione e di voler annientare i neonazisti ucraini.

In occasione di una riunione del Consiglio di sicurezza russo, il presidente Vladimir Putin ha rilasciato alcune dichiarazioni sul procedere della guerra in Ucraina e sul suo futuro.

Nel pomeriggio di giovedì 3 marzo, il presidente russo Vladimir Putin si è espresso in merito all’invasione dell’Ucraina, parlando in apertura durante una riunione del Consiglio di sicurezza del Cremlino.

In questo contesto, Putin ha affermato che non ritratterà mai la sua “dichiarazione che Russia e Ucraina sono un unico popolo” e ha sostenuto che “agli ucraini è stato fatto il lavaggio del cervello”.

A proposito della guerra in Ucraina, inoltre, il presidente russo ha ribadito: “I nostri militari forniscono corridoi sicuri per i civili ma i neonazisti ucraini lo impediscono: stanno trattando i civili come scudi umani e dicono agli stranieri di rivolgersi ai loro governi – e ha aggiunto –.

Mosca sta facendo di tutto per evitare vittime civili. Migliaia di stranieri sono tenuti in ostaggio in Ucraina”.

Putin, poi, ha sottolineato che l’operazione militare speciale attuata dal Cremlino contro Kiev “è condotta in accordo con i nostri programmi: stiamo raggiungendo gli obiettivi e avendo successo”. E ha annunciato: “Siamo orgogliosi del nostro esercito e ci ricorderemo dei nostri camerati caduti. In Ucraina, sono presenti mercenari stranieri, compresi alcuni dal Medio Oriente.

I sodati e gli ufficiali russi che combatto in Donbass sono eroi. È nostro dovere sostenere i nostri soldati che stanno combattendo per il nostro popolo, per la Russia. Daremo 5.000.000 di rubli per i feriti e tutti i soldati riceveranno dei risarcimenti mensili”.

Ucraina, Zelensky: “Voglio parlare con Putin”

Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto convinto che l’unico modo per fermare la guerra sia dialogare con il presidente russo Putin.

Zelensky, infatti, ha dichiarato: “Il dialogo diretto con il presidente russo Vladimir Puti è essenziale per fermare la guerra in Ucraina”.

Guerra in Ucraina, Putin a Macron: “Il conflitto è responsabilità dell’Occidente”

Sul conflitto in atto nell’est dell’Europa, è intervenuto anche il presidente francese Emmanuel Macron che ha avuto un colloquio telefonico sia con il leader ucraino che con il leader russo. Al termine dei colloqui, l’Eliseo ha rivelato che l’obiettivo di Putin consiste nel “prendere il controllo di tutta l’Ucraina”, persistendo nella sua lotta contro i nazionalisti “senza compromessi”.

La Tass, inoltre, ha sottolineato che il presidente russo avrebbe fatto pressioni su Macron affinché convinca tutti gli stranieri ad abbandonare l’Ucraina. La telefonata con il capo del Cremlino, fortemente voluta dallo stesso Putin, ha consentito quindi di verificare “la determinazione del presidente russo ad andare fino in fondo nell’operazione in Ucraina”.

L’Eliseo ha confermato quanto asserito dalla Tass riportando quanto segue: “Putin ha telefonato a Macron per informarlo sulla situazione e sulle sue intenzioni nel quadro del dialogo che Mosca e Parigi continuano a mantenere. Ha indicato che le operazioni in Ucraina procedono secondo i piani – e, tornando sulle motivazioni che lo hanno spinto alla guerra, ha aggiunto –. Il rifiuto degli ucraini di applicare gli accordi di Minsk e la denazificazione dell’Ucraina. Quello che sta accadendo è grande responsabilità degli occidentali che si comportano come nella ex Jugoslavia, con i bombardamenti di Belgrado, per questo sono stato costretto ad agire. Gli ucraini hanno commesso crimi di guerra nei villaggi: si comportano come nazisti”.

Negoziati Russia-Ucraina: Kiev annuncia terzo round di negoziati

Per quanto riguarda i negoziati tra Russia e Ucraina, Kiev ha annunciato che verrà organizzato un terzo round di negoziati nei prossimi giorni. Nel frattempo, è stata concordata un’intesa volta a determinare una tregua temporanea destinata ai corridoi umanitari.

In relazione ai negoziati, Mosca sostiene che siano stati fatti progressi significativi ma, secondo quanto riferito da Kiev, non sono stati raggiunti i risultati auspicati.