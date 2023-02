Guerra in Ucraina, Putin: "Non è stata la Russia ad iniziare le ostilità"

Vladimir Putin rivendica la posizione della Russia sul conflitto in Ucraina: "Le ostilità sono inizate nel 2014, noi stiamo cercando di farle finire"

Vladimir Putin ne è certo e lo riafferma con sicurezza: secondo lui, la guerra in Ucraina non è iniziata per volontà della Russia.

Il leader di Mosca aveva già espresso questo concetto in passato, ma oggi è tornato a parlare dei conflitti del 2014.

Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina: “Hanno aperto loro le ostilità nel 2014”

Secondo quanto riferito dalla Tass, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe tornato oggi, durante un incontro con i rappresentanti dell’industria dell’Aeronautica, sui motivi scatenanti del conflitto ucraino, spostando ancora una volta le responsabilità dalla coscienza della sua patria.

“Voglio dirlo ancora una volta” – ha ribadito con forza il numero uno del Cremlino– “Non abbiamo iniziato alcuna ostilità e stiamo cercando di porre fine. Questa è una battaglia iniziata dai nazionalisti ucraini: tutto è cominciato nel 2014 con un colpo di Stato.” Putin ha fatto riferimento nel suo discorso ai noti eventi di piazza Maidan e a ciò che accadde in Crimea e nel Donbass.

La guerra prosegue

Sul campo di battaglia, intanto, il conflitto prosegue.

Da poche ore, infatti, le unità militari moscovite hanno ripreso le iniziative sul campo contro l’Ucraina. Si tratta della offensiva numero quattro di Mosca, che è scattata nella regione orientale di Luhansk.