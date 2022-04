Putin assicura che in Ucraina saranno raggiunti tutti gli obiettivi e mette in guardia l'Occidente: "Risposta immediata contro Paesi che interferiranno".

Il presidente russo Vladimir Putin assicura che in Ucraina saranno raggiunti tutti gli obiettivi prefissati e non ferma le minacce indirizzate all’Occidente. Per Putin, infatti, è “un pericolo per tutto il mondo” e ribadisce che ci sarà una “risposta immediata contro Paesi che interferiranno”.