Guerra in Ucraina, Putin vorrebbe conquistare la città natale di Zelensky entro il 9 maggio

Il presidente russo sarebbe intenzionato a conquistare la città in cui è nato Zelensky e vorrebbe farlo entro il 9 maggio.

Non si fermano i terribili attacchi in Ucraina. Odessa è ancora bersagliata dai missili e l’intelligence ucraina fa sapere che l’esercito russo starebbe raggruppando i suoi uomini in tre aree considerate strategiche: Zaporizhzhia, Mykolaiv e Kryvyi Rih. Quest’ultima è sconosciuta ai più, ma potrebbe diventare simbolicamente (e tristemente) nota.

Si tratta della città natale del presidente ucraino Zelensky e Putin sembra intenzionato a conquistarla entro il 9 maggio, la Giornata della Vittoria, come traguardo simbolico da festeggiare a Mosca.

quando si teme possa dichiarare "guerra totale".

A rivelare le possibili azioni future dello zar è “un’importante fonte Ue”, come riporta il tabloid inglese “Daily Star”.

Kryvyi Rih si trova nell’entroterra ucraino, a metà strada tra Mariupol e Odessa. La città natale del presidente ucraino è collocata a Ovest di Zaporizhzhia e conta circa 660mila abitanti. Fino a poco tempo fa ci vivevano anche i genitori di Zelensky.