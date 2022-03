Guerra in Ucraina: qual è il vero obiettivo di Putin?

Le azioni di Vladimir Putin tengono con il fiato sospeso l'intera Europa (e non solo): vincerà la guerra?

Vladimir Putin aveva per mesi negato qualsiasi invasione nei confini dell’Ucraina. Il tutto mentre inviava sempre più soldati ai confini con il paese. In un secondo momento ha riconosciuto le due repubbliche separatiste del Donbass, in barba agli accordi di Minsk.

Come se questo non bastasse, il presidente russo ha attuato la più grande operazione di guerra via terra in Europa. Un qualcosa di epocale, poiché una cosa del genere non si vedeva dal secondo conflitto bellico. Non sappiamo come si svilupperà l’attuale situazione, tutt’altro che rassicurante. Andiamo ad approfondire l’argomento cercando di capire quale sia il vero obiettivo di Putin.

Putin vuole ricreare delle zone di influenza con a capo Mosca

Il reale fine di Vladimir Putin sarebbe quello di ricreare zone di influenza con a capo la stessa Russia a dominare lo spazio che un tempo costituiva l’Unione sovietica. Come si legge dal Corriere della sera: “Putin applica al XXI secolo categorie del Diciannovesimo, quelle del Congresso di Vienna. Sbaglia secolo, insomma. Quando ha deciso, contro i dubbi dei suoi stessi consiglieri, di invadere l’Ucraina, ha pensato che la Grande Magia fosse a portata di mano”.

Lo Zar vincerà la guerra?

Se Vladimir Putin pensava, in un primo momento, che la situazione fosse a sua portata di mano, aveva fatto i conti senza l’oste. Forse il presidente russo non si aspettava una simile unità compatta da parte dell’Occidente. Quello che sembra è che Putin ora sia interessato alla divisione dell’Ucraina, con la creazione di una zona russofona sotto controllo diretto di Mosca tramite le due Repubbliche di Lugansk e Donetsk, e l’altra formata da un’Ucraina avente Kiev come centro, governata da Zelensky e propensa a riconoscere l’annessione della Crimea.