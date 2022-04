Un'altra strage di civili nello snodo ferroviario per fuggire ad ovest di Kramators: nessuna tregua in Ucraina.

La guerra in Ucraina è un orrore senza fine: dopo le stragi di Bucha e di Borodyanka, intorno alle 9.45 di venerdì 8 aprile alcuni razzi si sono abbattuti sulla stazione ferroviaria di Kramatorsk durante l’evacuazione dei civili. Secondo una prima ricostruzione almeno due missili Iskander sarebbero piombati in mezzo ai passeggeri e avrebbero fatto decine di morti ed oltre 100 feriti, ma la conta dell’orrore è purtroppo ancora in corso.

Una prima conferma era partita ad opera della compagnia ferroviaria statale ucraina, citata dal Guardian.

russians carried out two missile stikes on railway station in Kramatorsk, where evacuation of civillians was taking place. But russian war criminals not only deliberately targeted thousands of people; they’ve used cluster munitions.

More than 30 killed

More that 100 injured pic.twitter.com/oj9zMCdIlz — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 8, 2022

Guerra in Ucraina, razzi sulla stazione: è strage

Attualmente lo snodo di Kramatorsk viene utilizzato allo scopo preciso e già definito di evacuare i civili dalle aree dell’Est del Paese che sono colpite dalle forze aeree e corazzate di Mosca.

Il Corsera spiega che un cronista di France Presse sul posto ha riferito “di aver visto i corpi di almeno 20 persone in sacchi per cadaveri e ha affermato che centinaia di persone erano assiepate nella stazione nella speranza di riuscire a lasciare la città”. Di fatto Kramatorsk si trova sulla direttrice delle nuove offensive che la Russia sta approntando per la prossima settimana.

“Decine di morti ed oltre 100 feriti a terra”

La conferma non ufficiale della strage è arrivata intorno alle 11.00 con una serie di foto agghiaccianti a corredo delle quali Max Kidruk scrive: “I russi colpiscono la stazione ferroviaria di Kramatorsk con gli Iskander: sono state uccise decine di civili che stavano scappando dalla città e ci sono più di 100 feriti”. Poi in chiosa: “La russia (si, senza la maiuscola secondo l’uso ormai comune degli ucraini -ndr) è uno stato terrorista, peggio dell’Isis”.

“Per i bambini”

Sul missile che ha colpito la stazione ci sarebbe stata la scritta “за детей”, ovvero “per i bambini”. Almeno due minori sarebbero stati uccisi nell’attacco.