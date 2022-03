Guerra in Ucraina, Salvini: “Sono pronto a ripartire, spero in buona compagnia”

Il leader della Lega Salvini di ritorno dal viaggio al confine dell'Ucraina si è detto pronto a ripartire. "Sono sconcertato dalle polemiche".

Di ritorno dal viaggio al confine con l’Ucraina il leader del Carroccio Salvini ha fatto alcuni commenti a caldo in particolare sulle polemiche scaturite a seguito della sua tappa in Polonia. “Sono pronto a ripartire, a tornare lì nei prossimi giorni, spero in buona compagnia”, ha dichiarato Salvini a margine della Lectio Magistralis tenuta dal Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin.

Ucraina, Salvini: “Sono sconcertato dalle polemiche”

Proprio riguardo alle polemiche nate dalla visita in Polonia, il leader della Lega ha dedicato la sua riflessione più ampia: “Sono sconcertato per le polemiche, le uniche telecamere che ho incontrato in questi tre giorni sono quelle organizzate dal sindaco che aveva deciso di contestarmi, noi non avevamo al seguito neanche un giornalista o mezza telecamera”.

Ha poi volto un pensiero ai bambini ucraini: “Da papà ho visto in quei bimbi ucraini mia figlia di nove anni, che mi spiace ci siano quelli che hanno voglia di fare polemica.

Io ho visto le lacrime di quei bambini, farò di tutto per portarli in Italia”.

Saviano: “Devo dedurre che vivi in una bolla”

Nel frattempo lo scrittore Roberto Saviano attraverso un tweet ha criticato duramente Salvini: “Devo dedurre che vivi in una bolla, esattamente come il tuo sodale #Putin, perché chiunque, al posto tuo, si sarebbe andato a nascondere dopo quanto accaduto in Polonia. Invece tu continuerai a blaterare”.