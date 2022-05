Guerra in Ucraina, soldati russi sparano a due civili di spalle: diffuso il video

La CNN ha diffuso delle immagini terrificanti che arrivano direttamente dall'Ucraina: due soldati russi rincorrono dei civili e gli sparano alla schiena

La guerra in Ucraina non accenna a fermarsi e con lei anche le barbarie perpetrate dai soldati russi inviati da Mosca contro la popolazione civile. La CNN ha pubblicato un video in cui viene mostrata l’esecuzione di alcuni civili, colpiti alla schiena dai proiettili delle armi da fuoco di due militari russi.

La nota emittente americana, CNN, ha pubblicato delle terrificanti immagini che arrivano direttamente dai pressi di Kyiv. Nel video si vedono due soldati russi che rincorrono due civili, identificati come il proprietario di una concessionaria di automobili e una guardia giurata, per poi sparare loro alle spalle. I due ucraini stavano camminando tranquillamente quando sono stati aggrediti senza apparente motivo.

Gli spari hanno colto nel segno e i due uomini sono caduti a terra inermi in una pozza di sangue.

#CNN showed footage of #Russian occupiers shooting two civilians in the back near #Kyiv: the owner of a car dealership and a security guard.

The crime took place on March 16. pic.twitter.com/zDvLEnLra5

— NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2022