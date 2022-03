Guerra in Ucraina, Spielberg e la moglie donano un milione di euro per l’emergenza

Come molte altre star del cinema e dello spettacolo, Spielberg ha donato insieme alla moglie un milione di euro per l'emergenza in Ucraina.

109 bambini morti in 23 giorni a causa della guerra in Ucraina. Almeno 130 quelli rimasti feriti. Oltre 700 i civili deceduti e aumentano le vittime anche tra i militari. Da ogni parte del mondo si susseguono gli aiuti indirizzati al popolo ucraino.

La gente comune dona abiti, coperte, giochi per bambini, fino a medicinali e cibo. Non mancano neppure le donazioni delle star. Tra loro anche Steven Spielberg.

Spielberg, il suo aiuto all’Ucraina

Steven Spielberg e la moglie Kate Capshaw hanno donato un milione di dollari per sostenere il popolo ucraino in guerra.

La donazione è avvenuta attraverso la loro Hearthland Foundation. I soldi sono stati indirizzati a diverse organizzazioni, tra le quali la Croce Rossa polacca, Polish Humanitarian Action, World Central Kitchen, Hebrew Immigrant Aid Society e Urgent Action Fund.

Guerra in Ucraina, il sostegno delle star

Solo pochi giorni prima Leonardo Di Caprio aveva donato 10 milioni di dollari a sostegno delle forze armate ucraine. Non è mancata neppure la solidarietà della coppia Mila Kunis e Ashton Kutcher, che ha aperto una raccolta fondi.

Fedez, invece, nei video in cui ha parlato della sua malattia ha anche fatto sapere di aver comprato un automezzo per trasporto di medicinali speciali per la Croce Rossa, a sostengo della popolazione ucraina.