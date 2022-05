Guerra in Ucraina, stop al flusso di gas russo alla Finlandia da sabato

Mentre la guerra in Ucraina è ancora in corso, la Russia ha deciso di dare uno stop alle sue forniture di gas anche per la Finlandia

La Finlandia non avrà, ben presto, più alcuna fornitura di gas da parte della Russia. La decisione del Cremlino è oramai definitiva: le importazioni di gas naturale dalla Russia in Finlandia verranno interrotte sabato 21 maggio alle ore 7.

L’annuncio di Gasum, stop alle forniture di gas dalla Russia alla Finlandia

Gasum lo fa sapere in una nota ufficiale uscita nella giornata di oggi, venerdì 20 maggio. Il Ceo della società energetica, Mika Wiljanen, ha definito la scelta deplorevole, ma rassicura i cittadini: “Ci siamo preparati con cura a questa situazione e saremo in grado di fornire gas a tutti i nostri clienti nei prossimi mesi.” La società ha fatto sapere che continuerà a servire i clienti durante tutta la stagione da altre fonti, attraverso il gasdotto BalticConnector.

L’ingresso nella Nato della Finlandia

Una decisione legata senza ombra di dubbio al prossimo ingresso della Finlandia nella Nato. Il ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavisto, aveva dichiarato in merito: “La Russia non deve sentirsi minacciata dall’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Siamo Paesi che amano la pace, abbiamo mantenuto un confine pacifico con la Russia e guardiamo al futuro quando la normale cooperazione con la Russia potrà continuare.”