Anche la vicesindaca di Mariupol conferma che la guerra in Ucraina potrebbe finire il 9 maggio. Come mai è stata scelta proprio questa data?

La guerra in Ucraina non accenna a finire, anzi, gli attacchi si intensificano sempre di più. Sebbene il popolo e l’esercito ucraino non si pieghino al nemico russo, spunta una data: il 9 maggio. Secondo molti esperti la guerra potrebbe terminare quel giorno in concomitanza con la grande parata militare che si tiene ogni anno, in quella data, a Mosca.

Il 9 maggio potrebbe finire la guerra in Ucraina: la conferma della vicesendaca di Mariupol

A credere al parere degli esperti è anche la vicesindaca di Mariupol, città che, dal primo giorno dell’invasione, è stata costantemente presa d’assalto dai russi e rasa quasi completamente al suolo. Viktoria Kalachova, nominata vicesindaca dalla Federazione Russam, ha dichiarato alla stampa: “La parata si terrà senza alcun dubbio.

La popolazione di Mariupol aspetta questo evento“. Oggi, 20 aprile 2022, è scaduto l’ultimatum della Russia al popolo ucraino nella città di Mariupol. Dato che non c’è però stata la resa da parte degli ucraini, l’esercito russo ha continuato il suo assedio nell’acciaieria Azovstal.

L’importanza del 9 maggio per la Russia

Il 9 maggio è una data estremamente importante per la Federazione Russa. In quel giorno ricorre l’anniversario annuale della sconfitta dell’esercito della Germania nazista governata da Adolf Hitler.

Come ogni anno, nella Piazza Rossa di Mosca, si tiene una grossa parata militare. Vladimir Putin è convinto che il 9 maggio 2022, oltre festeggiare la tradizionale ricorrenza, si festeggerà anche la vittoria della Russia sull’Ucraina. Al momento, però, il campo di battaglia dice diversamente e le truppe ucraine sembrano poco inclini alla resa.