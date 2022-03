Il presidente ucraino Zelensky, in un video condiviso su Telegram, si è rivolto alla Germania, spiegando che i russi vogliono arrivare a Berlino.

Zelensky: “I russi vogliono arrivare a Berlino”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video condiviso su Telegram, si è rivolto direttamente alla Germania. “Stiamo combattendo per la nostra salvezza contro uno dei più numerosi eserciti del mondo, contro razzi, bombe, artiglieria, aerei e elicotteri sui quali i russi già scrivono ‘A Berlino’ perché vogliono andare oltre l’Ucraina. Vogliono andare ovunque e venire da voi” ha dichiarato il presidente ucraino, in modo molto diretto, come sempre. Secondo lui i russi vogliono spingersi oltre l’Ucraina e non si fermeranno.

Ucraina, Zelensky: “Questa è la guerra più terribile in Europa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale”

Zelensky in questo video ha deciso di rivolgersi alla Germania, mettendola in guardia sul fatto che i russi vogliono spingersi oltre l’Ucraina. “Noi combattiamo contro gli occupanti che uccidono i rifugiati per strada, che uccidono i civili, che creano la fame per tante città e bruciano interi quartieri residenziali. In queste tre settimane di guerra sono morti 115 bambini.

Questa è la guerra più terribile in Europa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale” ha spiegato il presidente ucraino.