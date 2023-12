Israele apre il varco di Kerem Shalom tra Gaza e l’Egitto per gli aiuti uma...

Aperto un secondo valico tra Gaza e l’Egitto per facilitare l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia: la decisione di Israele.

Il Governo di Israele, impegnato nella guerra contro Hamas, ha aperto un secondo valico a confine tra Gaza e l’Egittoper aumentare il volume degli aiuti umanitari da destinare agli sfollati nella Striscia.

Guerra Israele Hamas, aperto un secondo valico tra Gaza e l’Egitto

Con l’obiettivo di incrementare gli aiuti umanitari a beneficio degli sfollati a Gaza, il Governo israeliano ha dato il via libera all’apertura del valico di Kerem Shalom per i camion provenienti dall’Egitto e diretti nella Striscia. L’apertura si è verificata nella giornata di venerdì 15 dicembre.

Il secondo valico, quindi, affiancherà le attività del vicino valico di Rafat, velocizzando e aumentando l’invio di aiuti dall’Egitto alla Striscia. Dopo le ispezioni preliminari di sicurezza a Kerem Shalom, le merci entreranno a Gaza senza passare da Rafah. È quanto riferito dalla radio israeliana Kan.

A Rafah, intanto, è stata vissuta una giornata all’insegna della tensione a causa dell’intensificarsi dei bombardamenti aerei dello Stato ebraico all’estremità meridionale della Striscia che confina con l’Egitto.

Stando a quanto riferito da fonti locali, i boati causato dai raid sono stati uditi in modo distinto nel rione Yavne di Rafah, situato a ridosso del confine tra i due Paesi.

Esercitazione a nord di Israele, IDF: “Si ipotizza uno scenario che potrebbe coinvolgere anche il Libano”

Mentre la guerra procede a ritmo serrato, l’Idf ha riferito di aver organizzato esercitazioni militari nel nord di Israele in preparazione di altri scenari che potrebbero coinvolgere anche il Libano.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è emerso che truppe regolari israeliane, insieme a riservisti, hanno partecipato all’esercitazione militare battezzata “Valuable Time”. Una simile iniziativa è stata attuata al fine di consentire ai militari dello Stato ebraico di essere preparati qualora il conflitto dovesse espandersi e coinvolgere le zona al confine con il Libano.

Intanto, è stato riferito che a Gerusalemme le sirene hanno ricominciato a suonare a causa del lancio di razzi provenienti dalla Striscia. I missili sono stati intercettati e neutralizzati. Al momento, non si hanno notizie di danni o feriti, secondo quanto riportato dai media israeliani.

Morto un fotogiornalista di Al Jazeera

Nel pomeriggio di venerdì 15 dicembre, è stata diffusa la notizia della morte del fotogiornalista di Al Jazeera, Samer Abu Daqa. L’uomo è deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito a Khan Younis. La notizia è stata annunciata dall’emittente araba Times of Gaza.

Il fotogiornalista ha atteso per oltre due ore l’arrivo di un’ambulanza che, per raggiungere il luogo in cui era stato ferito, aveva necessità di ricevere l’approvazione di Israele.