Guerra in Medio Oriente, l’esercito israeliano entra nel Parlamento di Gaza...

Guerra in Medio Oriente, l’esercito israeliano entra nel Parlamento di Gaza...

Prosegue in modo sempre più cruento e serrato la guerra tra Israele e Hamas mentre l’esercito israeliano occupa il Parlamento di Gaza City. Lo scatto dei soldati della Brigata Golan che sventolano le bandiere dello Stato di Israele è diventato visare sui social.

Guerra Israele Hamas, esercito israeliano occupa il Parlamento di Gaza

Le truppe israeliane hanno fatto irruzione nel Parlamento di Gaza e hanno esposto le bandiere dello Stato di Israele. La scena è stata immortalata in uno scatto condiviso sui social network.

A penetrare nel Parlamento di Gaza City e a prendere il controllo dell’organismo politico sono stati i soldati israeliani della Brigata Golani. Proprio la loro foto, scattata mentre sventolano le bandiere del loro Paese dietro il banco della presidenza, è diventata virale online.

In merito all’inarrestabile avanzata delle forze armate israeliane, è intervenuto il ministro della Difesa Yoav Gallant. “Hamas ha perso il controllo di Gaza, non ha il potere di fermare l’esercito”, ha asserito il ministro del Governo capeggiato da Benjamin Netanyahu. “I terroristi stanno fuggendo al sud e i civili stanno saccheggiando le loro basi. Non hanno più fiducia nel governo”.

Hamas: “Oltre 30 morti nel bombardamento a Jabalya”. La posizione di Hezbollah

Intanto, a seguito del bombardamento israeliano del campo profughi di Jabalya, situato a Nord della Striscia, oltre una trentina di palestinesi sono morti mentre sarebbero decine i feriti. È quanto riferito dai media di Hamas.

Se l’avanzata e gli attacchi di Israele contro Gaza sono sempre più prepotenti, i duri colpi mossi contro l’organizzazione estremista politico-religiosa palestinese hanno provocato la reazione di Hezbollah. Il gruppo paramilitare islamista sciita e antisionista libanese, infatti, ha annunciato di essere pronto a entrare pienamente in guerra con Israele se Hamas verrà completamente distrutta nella Striscia. A riferirlo è stata la NBC.

“Ora non è il momento. La linea rossa per Hezbollah è la totale distruzione della resistenza a Gaza”, ha dichiarato Ahmed Abdul Hadi ai microfoni della NBC.