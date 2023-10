Israele intensifica gli attacchi nella sua guerra contro Hamas: Gaza è sotto assedio con i carri armati dell’Idf che hanno fatto irruzione nel territorio per uccidere terroristi e cercare ostaggi mentre un giornalista è morto nel sud del Libano dopo essere rimasto vittima di un raid israeliano. Il raid era stato ordinato per colpire possibili obiettivi di Hezbollah.

Guerra Israele Hamas, Gaza sotto assedio: raid e carri armati dell’Idf nella Striscia

Le truppe israeliane, a partire dalla giornata di venerdì 13 ottobre, hanno effettuato dei raid localizzati nella Striscia di Gaza. A riferirlo è stata la Cnn che ha citato le forze di difesa israeliane. L’Idf, stando a quanto riportato dall’emittente statunitense, ha precisato che i raid sono stati condotti da “forze di fanteria e corazzate”, penetrate in territorio nemico alla ricerca di ostaggi. Militari e carri armati, quindi, hanno fatto irruzione nel territorio.

La notizia è stata confermata dal Times of Israel, che ha precisato che le truppe hanno anche tentato di liberare la zona dai terroristi. Il quotidiano, poi, ha segnalato che le truppe hanno raccolto molto materiale “che potrebbe aiutare nello sforzo di localizzare i dispersi”.

Ancora, l’Idf ha dichiarato di aver ucciso “un certo numero di terroristi nell’area” durante le incursioni effettuate mentre, in Libano, un drone delle Forze di difesa israeliane sta colpendo obiettivi che fanno capo all’organizzazione terroristica Hezbollah.

Evacuazione e bombardamenti

L’approccio aggressivo di Israele verso Gaza è sempre più evidente. L’Idf ha diffuso un annuncio in lingua araba, invitando i palestinesi a spostarsi a sud della Striscia entro le ore 20:00 (corrispondenti alle ore 19:00 in Italia).

Secondo le indiscrezioni diffuse dai media locali, la mossa dell’esercito israeliano starebbe ad indicare l’imminente avvio di una massiccia operazione nei territori meridionali di Gaza. “Se siete preoccupati per voi e per i vostri cari, dovreste andare a sud”, questo il monito dell’Idf.

Il pressing di Israele è stato denunciato dal primo ministro palestinese Mohammed Shtayyeh che ha accusato il Paese guidato dal premier Benjamin Netanyahu di compiere un “genocidio” mentre tenta di debellare Hamas dalla Striscia. “Il nostro popolo a Gaza sta subendo un genocidio, Gaza è diventata un’area disastrata”, ha tuonato Shtayyeh durante una conferenza stampa a Ramallah.

“Almeno 70 morti e 200 feriti”: è questo il bilancio del “bombardamento di Israele sugli sfollati che con auto e camion si spostavano verso il sud di Gaza”. È quanto scritto dall’agenzia palestinese Maan, che ha citato il ministero dell’Interno della Striscia. L’agenzia, inoltre, ha precisato che “quattro bombe” sganciate da Israele “sono finite sugli sfollati lungo l’arteria stradale di Salah al-Din”.

Non solo Gaza sotto assedio: giornalista morto in Libano nella guerra di Israele contro Hamas

Intanto, nel tardo pomeriggio di venerdì 13 ottobre, il capo di Al Jazeera, citato da Haaretz, ha comunicato che il fuoco di Israele nel sud del Libano ha causato la morte di un reporter mentre altri tre sono rimasti feriti.

Stando a quanto riportato da Al Manar, tv di Hezbollah, il giornalista morto nel raid di Israele nel sud del Libano è stato identificato come Issam Abdallah, fotoreporter libanese che lavorava per Reuters. La medesima fonte, poi, ha asserito che i feriti, invece, sarebbero due giornalisti libanesi di Al Jazeera e un cronista di Afp.

Altre fonti presenti sul luogo dell’attacco, tuttavia, hanno riferito che i reporter feriti sarebbero in realtà cinque e non tre. Di questi, una giornalista sarebbe stata ferita gravemente alle gambe. Il gruppo è stato colpito da un missile sparato da un carro armato israeliano nelle vicinanze di Alma Shaab, nel settore centrale della Linea Blu di demarcazione tra i due Paesi.

Arabia Saudita: “Raid congela l’accordo con Israele”

La politica aggressiva messa in campo da Israele nei confronti della Striscia di Gaza ha spinto l’Arabia Saudita a congelare i piani sostenuti dagli Stati Uniti d’America per normalizzare i legami con il Paese di Netanyahu. A riferire la decisione sono state due fonti vicine a Riad, citate da Reuters. Le fonti hanno posto l’accento sul rapido e recente ripensamento delle priorità del Regno in materia di politica estera, alla luce dell’inasprirsi della guerra tra Israele e Hamas.

Sul sito dell’agenzia di stampa, inoltre, il conflitto avrebbe anche spinto Riad a volgere lo sguardo all’Iran. Mentre il Regno cerca di prevenire e scongiurare un’ondata di violenza di matrice religiosa, pare che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman abbia ricevuto la sua prima telefonata dal presidente iraniano Ebrahim Raisi.

L’intelligence statunitense aveva segnalato possibili attacchi di Hamas a Israele

In relazione all’attacco di Hamas compiuto lo scorso 6 ottobre contro Israele, la Cnn ha citato fonti vicine ai servizi segreti americani che hanno asserito che l’intelligence a stelle e strisce aveva prodotto almeno due valutazioni con le quali l’amministrazione Biden veniva messa in allarme rispetto a un aumento del rischio di conflitto israelo-palestinese. Le valutazioni, basate sulla documentazione fornita a Washington dall’intelligence israeliana, erano state stilate nelle settimane precedenti all’attacco che, sabato 6 ottobre, si è consumato nel sud di Israele.

In particolare, un aggiornamento del 28 settembre stilato in considerazione di numerosi flussi di intelligence riportava che Hamas fosse pronto a intensificare i raid missilistici oltre confine. Il 5 ottobre, poi, un telegramma della CIA metteva in guardia in generale sulla crescente possibilità di un attacco da parte di Hamas. Proprio nella giornata del 6, ancora, alcuni funzionari statunitensi hanno diffuso rapporti israeliani che indicavano la presenza di attività insolite di Hamas che poi si sono tradotte nel brutale assalto che ha riacceso la miccia del conflitto, facendolo esplodere.