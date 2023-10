Hamas ha attaccato Israele lo scorso 7 ottobre e immediatamente, in segno di ritorsione, Israele ha interrotto la fornitura di acqua potabile alla Striscia di Gaza. Già in condizioni normali, in quella particolare parte di mondo l’acqua scarseggia, ma negli ultimi giorni le cose sono davvero precipitate costringendo i civili a mille espedienti.

Gaza, civili costretti a bere acqua salata: la situazione

Un terzo dell’acqua di Gaza solitamente arriva da Israele, ma nelle ultime settimane la fornitura è stata completamente sospesa. Qualche giorno fa, il governo israelita aveva dichiarato di aver ripreso la fornitura, ma dalla Striscia negano che l’acqua sia mai davvero tornata a scorrere.

Gaza, civili costretti a bere acqua salata: le soluzioni

Per ovviare a questo problema, i civili di Gaza hanno iniziato a scavare alcuni pozzi vicino alle spiagge per raggiungere la falda acquifera, ma altri – arrivati ad essere in condizioni davvero disperate – avrebbero provato a bere direttamente l’acqua del mare. Persino l’agenzia ONU per i profughi palestinesi ha spiegato che nelle sue scuole, luoghi diventati in questi giorni di rifugio, le forniture d’acqua sono ormai prossime all’esaurimento totale.