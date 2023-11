Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, è intervenuto a Sky TG24 ed ha parlato di quanto sta accadento nella striscia di Gaza.

Iacomini ha messo in evidenza i problemi che si stanno verificando sul posto: la mancanza di acqua potabile e la difficile assistenza a chi ne ha bisogno visto che su 35 ospedali 14 non funzionano più.

Il problema dell’acqua

“Quello dell’acqua è il grande tema del momento. Addirittura c’è il rischio per i bambini neonati sotto un anno di rimanere disidratati“, ha detto Iacomini, che ha aggiunto: “Noi siamo riusciti a portare materiale per la potabilizzazione dell’acqua, a ripristinare alcuni sistemi di pompaggio e abbiamo un impianto di desalinizzazione nel sud, però il tema dell’acqua è il grande tema centrale“.

La situazione dei bambini

Iacomini ha riportato anche i rischi che corrono i bambini delle zone colpite dalla guerra: “Per quanto riguarda i bambini, a causa di quanto sta succedendo in molte zone, 14 ospedali su 35 non funzionano più e quindi, di conseguenza, è difficile anche assisterli. Dall’altra parte c’è il rischio di malattie, questo lo dico perché non è stato detto abbastanza negli scorsi giorni ma è fondamentale. In contesti di guerra come questi. Lo abbiamo visto in Yemen e in Siria, dove milioni di bambini sono stati colpiti. Il colera rischia di proliferare in maniera drammatica“.

