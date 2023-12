Mentre la guerra tra Israele e Hamas impazza ormai da due mesi e mezzo, l’Onu sta lavorando per promuovere un ‘Cessate il fuoco‘ a Gaza che permetterebbe agli aiuti umanitari di farsi strada nella Striscia. Ruolo importante in questo vicenda è anche quello degli Usa che tramite il proprio segretario di Stato ribadiscono ancora una volta quale potrebbe essere la soluzione definitiva per la fine perpetua dei conflitti in Medio Oriente.

Israele-Hamas, gli Usa e lo Stato palestinese: parla Blinken

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto un importante colloquio telefonico con il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud. Blinken, durante la telefonata, ha ribadito il massimo impegno dell’amministrazione Biden nel provare a creare uno Stato palestinese indipendente in Medio Oriente. Inoltre, spiega il portavoce Matthew Miller: “Blinken ha anche sottolineato l’importanza di affrontare con urgenza i bisogni umanitari a Gaza ed evitare l’ulteriore diffusione del conflitto”.

Israele-Hamas, gli Usa e lo Stato palestinese: attacchi Houthi

In aggiunta a questo, Miller ha anche riferito che il segretario Usa, nella telefonata, ha: “Condannato i continui attacchi degli Houthi contro navi commerciali in acque internazionali nel sud del Mar Rosso e sollecitato cooperazione tra tutti i partner in nome della sicurezza marittima“.