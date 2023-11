“Ogni dieci ostaggi liberi, la tregua con Hamas può essere estesa per un ulteriore giorno” – avrebbe affermato il premier Benjamin Netanyahu al telefono con Joe Biden in merito alla critica situazione in corso in Medio Oriente. Anche oggi verranno liberati undici ostaggi, ma la guerra è ancora lontana dal potersi considerare conclusa.

Israele-Hamas: Netanyahu parla del futuro della tregua

Secondo Joe Biden, l’accordo tra Israele e Hamas “Sta funzionando“. Il presidente degli Stati Uniti d’America non ha mai nascosto la sua idea in merito a quanto sta accadendo in Medio Oriente: il cessate il fuoco deve essere prolungato. Pare sulla stessa lunghezza d’onda anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu: “Ho detto al presidente Biden: c’è un piano di intesa, prevede la liberazione di 10 ostaggi per ogni giorno ulteriore di tregua. Tutto ciò è certo positivo”. “Abbiamo portato a casa un altro gruppo di ostaggi, donne e bambini. Sono commosso, l’intera nazione lo è, vediamo ora le famiglie riunite” – spiega ancora il leader dello Stato ebraico che però poi chiarisce – “Alla fine di quel piano riprenderemo con tutta la forza per conseguire gli obiettivi della guerra“. L’obiettivo, dunque, resta il medesimo: Israele non si fermerà fino all’estinzione di Hamas.

Tregua Israele-Hamas: gli ostaggi liberi oggi

Se nella giornata di ieri erano state liberate 17 persone, oggi toccherà ad 11 ulteriori ostaggi di Hamas. Secondo quanto riportato dal ‘Wall Street Journal’ Israele avrebbe già ricevuto la lista con i nominativi degli 11 ostaggi prescelti. Lo sceicco Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani ha spiegato che, per il proseguimento della tregua, Hamas si deve impegnare a localizzare altri ostaggi: molti di loro sono in mano ai civili o a diverse fazioni sparse nella Striscia di Gaza.