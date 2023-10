Non c’è pace per Gaza, non c’è pace per la Palestina. Nella notte fra ieri e oggi sono proseguiti i bombardamenti nell’area più critica del Medioriente: nuovi raid dell’esercito israelita fanno salire ancora il numero dei morti.

Guerra Israele-Hamas, raid notturni a Gaza

Secondo alcuni media, che citano a loro volta il ministero della sanità di Gaza, nelle ultime 24 ore sarebbero 256 i residenti rimasti uccisi a cui si devono aggiungere altre 1788 persone ferite solo nella giornata di ieri. Sono questi i numeri aggiornati del terribile dramma che sta vivendo il Medioriente e che, dopo l’attacco di Hamas di una settimana fa ad Israele, non ha intenzione di arrestarsi. Il tenente Conricus, portavoce dell’esercito israeliano, ribadisce: “I civili palestinesi a Gaza non sono nostri nemici e non li prendiamo di mira come tali. Stiamo cercando di fare la cosa giusta, stiamo cercando di evacuare i civili per ridurre al minimo il rischio per loro“. Conrcus spiega ancora durante la sua ultima conferenza stampa: “È estremamente triste e deplorevole che così tanti media si concentrino sulle nostre azioni invece di attribuire la responsabilità all’entità che governa la Striscia di Gaza, e cioè Hamas. Tutto questo è opera di Hamas, stiamo rispondendo alla situazione. Stiamo cercando di non colpire i civili o le loro infrastrutture.”

Guerra Israele-Hamas: le dichiarazioni

Il colonnello Conricus chiarisce durante la conferenza stampa di questa mattina qual è il vero obiettivo di Israele: “Il nostro obiettivo è molto chiaro, il fine di questa guerra è che smantelleremo Hamas e le sue capacità militari, e cambieremo radicalmente la situazione in modo che Hamas non abbia mai più la capacità di infliggere danni ai civili o ai soldati israeliani.”