Stando a quanto riferito al ministro della Difesa israeliana rispetto all’andamento della guerra tra Israele e Hamas, l’ordine di entrare a Gaza verrà presso impartito ai soldati dell’Idf. Intanto, durante una visita al 51esimo battaglione della Brigata Golani, il presidente Benjamin Netanyahu ha spronato i militari a “combattere come leoni”.

Netanyahu ai soldati: “Combattete come leoni”

“Sono qui con i soldato Golani provenienti da tutte le parti del Paese”, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante la sua visita ai soldati del 51esimo battaglione della Brigata Golani dell’esercito in un punto di raccolta vicino a Gaza. “Hanno combattuto come leoni e combatteranno come leoni”, ha aggiunto il leader, stando a quanto riferito dall’Idf. “Vinceremo con tutta la nostra forza”.

Mentre la lotta tra Israele e Hamas va avanti senza esclusione di colpi, l’Idf ha dichiarato di aver stimato che ci sarebbero ancora tra i 100 e i 200 israeliani dispersi a seguito dell’attacco dei miliziani che si è consumato lo scorso 7 ottobre. Secondo le informazioni divulgate dalla medesima fonte dell’esercito, di questi ostaggi, circa 30 sarebbero minori o adolescenti mentre un’altra ventina sarebbero anziani.

Guerra Israele Hamas, Idf: “L’ordine per entrare nella Striscia arriverà presto”

In merito al conflitto e al futuro della guerra, è intervenuto il comandante dell’esercito del sud di Israele, Yaron Finkelman. “La battaglia si sta spostando sul territorio di Hamas, a Gaza”, ha dichiarato il comandante, citato dai media. “Questa guerra ci è stata imposta da un nemico spietato che ci ha inferto un colpo significativo. Li abbiamo fermati e bloccati. Li stiamo colpendo con colpi duri e la battaglia si sta spostando nel loro territorio. Siamo determinati a prevalere sul loro stesso territorio”, ha concluso.

Intanto, il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha comunicato ai soldati del fronte sud che l’ordine di fare irruzione a Gaza è ormai imminente. “Ora vedete Gaza da lontano”, ha detto. “Presto, la vedrete dall’interno. L’ordine arriverà”.

Proteste in Turchia, Tel Aviv richiama i diplomatici israeliani

Così come il conflitto non accenna a placarsi, allo stesso modo persistono i disordini nei Paesi del Medio Oriente. A seguito delle continue proteste dei residenti, Israele ha richiamato tutto il personale diplomatico in servizio in Turchia “per ragioni di sicurezza”. La notizia è stata segnalata dal portale T24 che ha specificato che il rientro dei diplomatici è stato imposto “in via temporanea”.

In Turchia, a seguito dei razzi che hanno distrutto l’ospedale battista di Gaza City, si sono verificate violente protesta nella zona in cui si trova il consolato israeliano di Istanbul. Spesso, la polizia è dovuta intervenire con idranti e lacrimogeni per evitare che la folla entrasse nell’edificio. Negli scontri, un manifestante è morto mentre altre 63 persone – soprattutto poliziotti – sono rimasti feriti. Nella giornata di mercoledì 18 ottobre, la folla ha sparato fuochi d’artificio contro il palazzo in cui ha sede il consolato israeliano.

Le protesta contro Israele in Turchia si sono verificate anche nei pressi dell’ambasciata israeliana situata nella capitale Ankara.

Usa vs Libano, il Dipartimento di Stato ai cittadini americani: “Lasciate il Paese”

Al pari di Israele, anche gli Stati Uniti hanno deciso di serrare i ranghi. Il Dipartimento di Stato americano ha chiesto ai cittadini statunitensi di lasciare il Libano il prima possibile “mentre sono ancora disponibili opzioni commerciali”.

Il monito a stelle e strisce è arrivato dopo un avvertimento simile diffuso all’inizio della settimana e a un aggiornamento dell’avviso di viaggio per il Libano al livello 4 che intima ai cittadini di “non viaggiare” in quel Paese.