In relazione alla guerra tra Israele e Hamas, il Qatar ha asserito di essere al lavoro per l’introduzione di una nuova tregua.

La guerra in Medio Oriente procede in modo feroce e brutale: il Qatar ha comunicato di essere impegnato in trattative per stabilire una nuova tregua tra Israele e Hamas mentre il presidente dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu ha avuto un colloquio telefonico con il leader russo Vladimir Putin.

Vanno avanti gli sforzi di mediazione per ottenere una nuova tregua umanitaria a Gaza che consenta il rilascio di altri ostaggi detenuti da Hamas. Le trattative proseguono nonostante i continui e costanti bombardamenti israeliano che stanno “restringendo la finestra” per ottenere un risultato positivo. È quanto dichiarato dal primo ministro del Qatar.

La situazione nella Striscia, intanto, si fa sempre più critica e sembra essere prossima a collassare. “Stiamo correndo un serio rischio di collasso del sistema umanitario a Gaza, dove la situazione si sta rapidamente trasformando in una catastrofe con implicazioni potenzialmente irreversibili per i palestinesi nel loro complesso e per la pace e la sicurezza nella regione”. Lo ha affermato il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, denunciando la “paralisi” delle Nazioni Unite di fronte alla guerra tra Israele e Hamas. Guterres ha anche detto di essere dispiaciuto che il Consiglio di sicurezza non abbia votato a favore di un cessate il fuoco.

Hamas: “Nessuno scambio di ostaggi senza cessate il fuoco”

In considerazione dei feroci bombardamenti dello Stato ebraico, Hamas ha annunciato che nessun ostaggio verrà riconsegnato a Israele a meno che non si impegni in colloqui su accordi di scambio mirati. È la posizione espressa dal portavoce delle Brigate al-Qassam, Abu Obaida, attraverso un videomessaggio preregistrato che è stato diffuso da Al Jazeera.

“Diciamo agli israeliani che Netanyahu, Gallant e altri membri del gabinetto di guerra non possono riportare indietro i loro prigionieri senza negoziati. L’ultima uccisione di un prigioniero che hanno cercato di riprendere con la forza lo dimostra”, ha detto Obaida.

Colloquio “poco amichevole” tra Netanyahu e Putin

In Israele, intanto, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha lasciato la riunione del gabinetto di Governo che stava presiedendo per avere una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin. Il colloquio, secondo quanto riferito dall’ufficio di Netanyahu, ha avuto una durata di circa 50 minuti.

L’ufficio del premier israeliano ha anche rivelato che, durante la telefonata, ci sono stati diversi scambi di accuse tra le parti. Netanyahu, in particolare, avrebbe espresso insoddisfazione per la posizione antisraeliana sulla guerra contro Hamas avanzata dai funzionari di Mosca all’Onu e in altri forum. L’ufficio ha segnalato che il premier ha anche espresso “una critica risoluta alla cooperazione tra Russia e Iran”.

Dal fronte russo, invece, Putin ha ribadito al suo omologo israeliano che Mosca rifiuta il terrorismo ma non può sostenere la “terribile” situazione dei civili a Gaza. Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, la conversazione si è focalizzata sulla “catastrofica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza”. Il capo del Cremlino che ha detto che la risposta militare di Israele all’attacco terroristico di Hamas non può portare “a conseguenze così terribili per la popolazione”.