Sono iniziati i quattro giorni di tregua fra Hamas e Israele, lo ha reso noto la radio militare. I 13 ostaggi istraeliani, per lo più donne e bambini, sono stati liberati e, nelle prossime ore, torneranno liberi anche una trentina di donne e minorenni palestinesi detenuti in Israele.

L’Esercito israeliano ha avvisato le masse di palestinesi sfollati nel sud della striscia di Gaza di non cercare di tornare nella zona nord: “La guerra non è ancora terminata, la pausa umanitaria è temporanea“.

Ostaggi israeliani consegnati alla Croce Rossa

L’ufficio del primo ministro israeliani Netanyahu ha confermato che gli ostaggi sono nelle mani della Croce Rossa e, dopo una prima visita, stanno procedendo verso il valico di Rafah. Anche Hamas ha confermato di aver consegnato i 13 ostaggi israeliani alla Croce Rossa.

“Rispetteremo la tregua fin quando lo farà Israele”

Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico di Hamas, ha dichiarato in un intervista in Qatar: “L’accordo sul cessate il fuoco e sulla liberazione degli ostaggi, entrato in vigore oggi alle 7 del mattino, verrà rispettato finché lo farà anche Israele. L’intesa è stata raggiunta alle condizioni di Hamas e di quelle delle altre fazioni palestinesi di Gaza“.

Il leader del movimento ha aggiunto: “Israele pensava di poter liberare i prigionieri attraverso uccisioni e distruzioni senza precedenti, dichiarando che non avrebbe accettato il cessate il fuoco“.

