Guerra Israele Hamas, telefonata tra Biden e Netanyahu

Le vittime a Gaza causate dalla guerra tra Israele e Hamas hanno superato le 10mila unità: mentre il conflitto si fa sempre più cruento, il presidente americano Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno discusso del conflitto durante una telefonata.

Conflitto in Medio Oriente, superate le 10mila vittime a Gaza

Il bilancio delle vittime a Gaza conteggiate dal momento in cui Israele ha cominciato ad attaccare le Striscia con raid missilistici in rappresaglia all’attacco dei militanti di Hamas dello scorso 7 ottobre ha sfondato la soglia dei 10mila morti. A riferire il terrificante dato è stato il Ministero della Sanità di Hamas.

Mentre i decessi legati al confitto continuano a lievitare, l’esercito israeliano ha riferito di aver condotto intensi attacchi notturni nel nord di Gaza che hanno originato danni ingenti alle infrastrutture sotterranee e di superficie di Hamas nonché la morte di comandanti nascosti nei tunnel. L’IDF ha riferito di aver ucciso oltre una dozzina di capi militari dell’organizzazione sin dall’inizio della guerra.

Quanto asserito da Israele, tuttavia, è stato bollato come “menzogne” dai rappresentanti di Hamas. L’organizzazione ha anche negato l’informazione diffusa dall’esercito israeliano che vedrebbe il movimento islamico palestinese usare ospedali di Gaza come roccaforte per i combattimenti. Da qui l’invito rivolto alle Nazioni Unite a ispezionare quanto prima tutti gli ospedali della Striscia in modo tale da verificare con i propri occhi la realtà dei fatti.

Intanto, in risposta agli attacchi di Israele, Hamas ha ordinato il lancio di diversi razzi a lungo raggio dalla Striscia di Gaza verso il centro del Paese nemico. Le autorità hanno riferito che le esplosioni sentite a Tel Aviv intorno alle 17:30 ora locale sono state causate da missili caduti in mare. I raid, inoltre, stando a quanto riferito da Times of Israel, sono stati rivendicati dall’organizzazione fondamentalista.

Guerra Israele Hamas, telefonata tra Biden e Netanyahu

Se l’esercito israeliano è impegnato a combattere contro Hamas, il presidente Benjamin Netanyahu ha incontrato, nella giornata di lunedì 6 novembre, gli ambasciatori stranieri. Durante il vertice, il primo ministro israeliano ha asserito che, al termine del conflitto che vedrà Israele distrugge Hamas, offrirà ai cittadini di Gaza “un futuro reale, un futuro di promesse e speranza”. È quanto riportato dal Times of Israel.

Sempre nella giornata di lunedì 6, Netanyahu ha anche avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden per discutere gli ultimi sviluppi della guerra. Lo ha riferito la Casa Bianca.

“Biden ha ribadito a Netanyahu il sostegno degli Usa ad Israele nella lotta contro Hamas ma anche la necessità di aiuti umanitari a Gaza“. A dichiararlo è stato John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana in occasione di un briefing con la stampa incentrato sulla telefonata tra il leader americano e il premier israeliano.

“Nelle ultime 24 ore sono entrati a Gaza poco meno di 30 camion di aiuti umanitari, per un totale di 476 dall’inizio della guerra”, ha aggiunto Kirby. Il portavoce ha anche sottolineato che gli aiuti entrati nella Striscia “non sono abbastanza” per sostenere la popolazione.

La nota della Casa Bianca

Stando a quanto si legge in una nota diffusa dalla Casa Bianca, inoltre, Biden e Netanyahu “hanno discusso degli sforzi in corso per garantire il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas, tra cui molti bambini e un certo numero di cittadini americani“.

“I due leader hanno accolto con favore l’aumento dell’assistenza umanitaria durante la scorsa settimana e hanno discusso della necessità di aumentare in modo significativo le consegne nella prossima settimana, anche aumentando la capacità di controllare e organizzare i camion diretti a Gaza”, prosegue la nota.

Infine, viene precisato che il presidente americano “ha ribadito il suo fermo sostegno a Israele e alla protezione dei cittadini israeliani da Hamas e da tutte le altre minacce, sottolineando anche l’imperativo di proteggere i civili palestinesi e di ridurre i danni civili nel corso delle operazioni militari” e ha discusso “della situazione in Cisgiordania e della necessità di ritenere i coloni estremisti responsabili degli atti violenti”.

Stando a quanto comunicato dalla Casa Bianca, i due leader hanno in programma un ulteriore confronto nei giorni a venire.