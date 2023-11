Guerra Israele-Hamas, Von der Leyen vede al-Sisi al Cairo

Roma, 18 nov. (askanews) – Nelle immagini Ebs la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen incontra il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi al Cairo, mentre la guerra tra Israele e Hamas prosegue da oltre 5 settimane.

Von der Leyen, che il 13 ottobre, pochi giorni dopo il sanguinario attacco di Hamas del 7 ottobre, ha visitato Israele, proseguirà il suo viaggio diplomatico nel Sinai, vicino al confine con Israele, per l’arrivo di un convoglio umanitario dell’Unione europea, e poi andrà in Giordania per incontrare re Abdullah II.