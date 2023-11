La guerra in Medio Oriente va avanti da ormai più di un mese, quando i terroristi di Hamas sferrarono il terrificante attacco su larga scala lo scorso 7 ottobre che scatenò la risposta immediata di Israele. Da quel momento, è iniziato un lungo combattimento senza fine che ha messo a soqquadro tutta la Striscia di Gaza. A farne le spese, oltre molti militari, ci sono stati anche innumerevoli civili, soprattutto da lato palestinese.

Israele-Hamas: l’Onu e i crimini di guerra: Volker Türk

“Le atrocità perpetrate dai gruppi armati palestinesi il 7 ottobre sono state terribili, brutali e scioccanti: sono stati crimini di guerra, così come lo è la continua detenzione di ostaggi” – ha dichiarato l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk, parlando dei crimini di Hamas. Le responsabilità della terrificante situazione in Medio Oriente, però, non è da attribuire ad un solo lato della barricata: “Anche la punizione collettiva da parte di Israele dei civili palestinesi costituisce un crimine di guerra, così come l’evacuazione forzata illegale dei civili”.

Israele-Hamas: l’Onu e i crimini di guerra: il ‘cessate il fuoco’

Israele, però, non ci sta e si giustifica: “Gli attacchi delle Forze di difesa israeliane contro obiettivi militari sono soggetti alle pertinenti disposizioni del diritto internazionale, inclusa l’adozione di precauzioni fattibili e la valutazione che il danno accidentale ai non sia eccessivo rispetto al vantaggio militare atteso dall’attacco”. L’Onu, da parte sua, ha richiesto nuovamente il ‘cessate il fuoco‘ immediato ad entrambe le fazioni.