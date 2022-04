Guerra Russia Ucraina, Di Maio: “Putin non sta dimostrando di volere la pace”

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha commentato la guerra tra Russia e Ucraina, spiegando di non credere che Putin voglia davvero la pace.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha espresso alcune considerazioni in merito all’atteggiamento del presidente russo Vladimir Putin rispetto alla guerra in Ucraina. Il politico del Movimento 5 Stelle, in visita a Maddaloni per sostenere gli operatori della Croce Rossa e presenziare alla cerimonia di inaugurazione del Punto di ascolto per la comunità straniera, ha dichiarato: “Per volere la pace bisogna essere in due: Putin non sta dimostrando di volere la pace, in questo momento sta dimostrando di voler semplicemente continuare una guerra“.

Nel corso della visita, inoltre, il politico ha dichiarato: “Ed è per questo che abbiamo dato tutto il supporto che serviva e serve al popolo ucraino per difendersi. E il popolo ucraino difendendosi sta difendendo anche l’Ue, i confini dell’Ue e della NATO”.

Riapertura dell’ambasciata italiana a Kiev: “Sono contento”

Il ministro degli Esteri, poi, ha anche accennato all’imminente e annunciata riapertura dell’ambasciata italiana a Kiev, in seguito al ritiro delle truppe russe che puntavano sulla capitale ucraina.

A questo proposito, Di Maio ha affermato: “Sono contento del fatto che l’ambasciata italiana riapra a Kiev e continueremo a lavorare per una soluzione di pace e diplomatica – e ha ribadito –. Per fare la pace, però, bisogna volerlo in due e Putin non sta dimostrando di volere la pace e per questo dobbiamo continuare con le sanzioni“.