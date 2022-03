Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano, ha deciso che si vuole arruolare per la guerra Russia-Ucraina. La ragazza spera di poter dare un contributo.

Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano, ha deciso che si vuole arruolare per la guerra Russia-Ucraina. La ragazza spera di poter dare un contributo.

Guerra Russia-Ucraina: la figlia del marò Latorre vuole arruolarsi

“Buongiorno, ho chiamato chi di dovere per arruolarmi in Kiev” ha scritto su Facebook Giulia Latorre, figlia del marò Massimiliano, uno dei due fucilieri di Marina rimasto coinvolto in una complicata vicenda tra Italia e India, che recentemente ha visto cadere le accuse nei suoi confronti.

La ragazza ha condiviso il messaggio su una pagina Facebook da circa 5000 membri, “Italiani in Ucraina“. Giulia Latorre, nel suo post su Facebook, ha ricordato di avere “esperienza militare” e spera di poter dare il suo contributo in Ucraina.

Il messaggio di Giulia Latorre

“Ho esperienza militare (congedata) ma continuerò a studiare per farne parte perché in Marina il limite massimo sono 2 anni in Vfp1. Ma avrò problemi con lo Stato italiano? L’unica mia paura è questa di non poter fare più concorsi una volta rientrata in Italia” ha scritto Giulia Latorre su Facebook.

Giulia ha sempre avuto una grande passione per la divisa. Alcuni anni fa, in un’intervista, aveva dichiarato di voler entrare in Marina e di avere “da sempre in testa le Forze Armate“. “Faccio concorsi, mi preparo, mi alleno” aveva dichiarato. La ragazza ha condiviso dei post su questa drammatica situazione in Ucraina.

La riflessione sulla guerra

Giulia Latorre ha condiviso diverse riflessioni sulla guerra tra Russia e Ucraina, l’ultima di questa mattina.

“C’è la guerra ci sono persone, animali, bambini che stanno perdendo la vita. Molti italiani come altri paesi sono partiti per l’arruolamento a Kiev per donare la loro forza, il loro aiuto e voi cosa fate? Li deridete? Dite loro che sono pazzi e che avranno problemi grossi al rientro? Avete ragione ….dobbiamo stare con le mani in mano sotto al nostro bellissimo tetto di casa al calduccio a ridere e scherzare come se nulla fosse.

Ecco perché il mondo non va avanti! Dovreste esserne fieri chi va al posto vostro a sacrificarsi per aiutare chi ne ha bisogno! Scegliendo di lasciare famiglia, moglie, figli, mamme, zii e tutti i parenti. Così volete dare una svolta ai ‘problemi’ qualsiasi problema, Ridendo e insultando altrui Specialmente giorno d’oggi. Invece di andare contro chi fa scelte difficili porgetegli la mano senza giudicare, non volete farlo? Bene, fate silenzio. Un giorno avrete bisogno (parlando anche generalmente) e nessuno vi darà una mano e vi sentirete una merda per aver vissuto ciò che avete fatto vivere agli altri” ha scritto la figlia del marò Latorre.