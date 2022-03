Guerra Russia-Ucraina, Mariupol nuovamente sotto attacco: colpiti civili in fuga

La guerra in Ucraina continua e l'esercito russo ha colpito nuovamente Mariupol. Presi di mira i civili. Non si conosce il numero delle vittime.

Continuano i combattimenti in Ucraina e, nonostante si legga di cessate il fuoco e negoziati in corso, la guerra non accenna a fermarsi. Ancora una volta sono stati attaccati dei civili.

Ad essere presa di mira è stata la città di Mariupol già teatro di numerosi scontri dal 24 febbraio 2022.

L’attacco non era diretto a forze militari, ma a civili. Le persone colpite dal fuoco russo stavano scappando dalla città. La notizia è stata diffusa dall’esercito ucraino sui canali Social. Nella città è stato bombardato anche un teatro che, come ha riportato il vice sindaco Serhiy Orlov alla Bbc, aveva al suo interno circa 1.000-1.200 persone. Al momento il numero delle vittime non è ancora noto. La struttura era diventata un rifugio per gli sfollati.

Poco dopo il bombardamento Mosca ha negato: “Non abbiamo colpito noi il teatro di Mariupol. E’ colpa delle milizie nazionaliste ucraine”

‼️This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol

According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022