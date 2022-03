La Russia annuncia pause e corridoi umanitari per evacuare civili. Intanto in Ucraina aumenta la paura e non si ferma la resistenza dei suoi cittadini.

Continua a fare paura la guerra in Ucraina. Intanto la Russia annuncia pause e corridoi umanitari per evacuare i civili.



Guerra Russia-Ucraina, Mosca: “Pause per evacuare i civili”

Dopo 8 giorni di guerra, i combattimenti non si sono mai fermati.

I profughi ucraini che bussano alle porte di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, fino all’Italia sono in continuo aumento. A poter fuggire dal Paese sono solo le donne, i bambini, gli uomini con meno di 18 anni e più di 60. Gli altri non varcano il confine, ma restano in patria per arruolarsi e combattere contro gli invasori russi, difendendo il Paese.

Il presidente Putin assicura che la Russia andrà “avanti senza compromessi” con la guerra in Ucraina e la smilitarizzazione del Paese verrà completata.

Tuttavia, Mosca prospetta una pausa nelle operazioni militari russe per evacuare i civili attraverso corridoi umanitari. Lo ha fatto sapere il Ministero della Difesa.