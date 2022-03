Guerra Russia-Ucraina: perché Putin ha scelto questo periodo storico per attaccare

Negli USA uno studio ha tentato di spiegare le tempistiche della guerra tra Russia e Ucraina: ecco perché Putin ha invaso Kiev proprio in questi mesi.

Uno studio statunitense ha mostrato che la guerra tra Russia e Ucraina non è scoppiata in questo momento storico per caso: ecco il motivo.

Lo studio sulla data di invasione dell’Ucraina

Il 24 febbraio 2022, invadendo l’Ucraina, Putin ha dato il via a una delle operazioni militari più grandi dai tempi della Seconda guerra mondiale.

Sembrerebbe una data come un’altra, ma un recente studio statunitense ha cercato di svelare i motivi per cui la Russia ha scelto questo periodo storico per attaccare Kiev.

A condurre questa ricerca sono stati David Carter, professore associato di scienze politiche alla Washington University di St. Louis, e Scott F. Abramson, dell’Università di Rochester.

Perché la Russia ha invaso l’Ucraina in questo periodo

Una prima analisi superficiale ha mostrato che negli ultimi 200 anni gli Stati revisionisti – come la Russia – hanno avanzato rivendicazioni territoriali quando le grandi potenze che dominano il sistema internazionale versavano in periodi di crisi profonda.

Durante i periodi di stabilità, le grandi potenze occidentali lavorano per prevenire l’inizio e l’escalation di eventi destabilizzanti, come può essere una guerra. Ma quando uno di questi Paesi è coinvolto in gravi crisi, la salvaguardia dei conflitti territoriali diventa di secondaria importanza.

La spiegazione del non-intervento delle potenze mondiali

«La nostra ricerca suggerisce che i tempi delle azioni aggressive della Russia in Ucraina sono in gran parte una risposta alle persistenti incertezze sull’impegno militare degli Stati Uniti in Europa e altrove. […] Le fonti di instabilità in Europa e all’estero includono il disprezzo dell’amministrazione Trump per la NATO, il ritiro disordinato dall’Afghanistan da parte dell’amministrazione Biden e il fatto che la gestione della pandemia di COVID-19 ha reclamato notevole attenzione e risorse negli Stati Uniti dal 2020».

Questa è stata l’analisi del professor Carter, che insieme al suo collaboratore, Abramson, hanno stilato questa lista di cause di “instabilità sistemica“. La Russia, quindi, ha sfruttato il momento di difficoltà a livello socio-politico ed economico in cui versa l’Occidente per preparare ed attuare l’offensiva nei confronti dell’Ucraina.