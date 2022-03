Ancora bombardamenti in Ucraina, dove continua la strenua resistenza del suo popolo. Intanto c'è stato il primo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev.

Mentre prosegue la terribile guerra in Ucraina, tra distruzioni, morte e paura, c’è stato il primo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. È stato liberato un ufficiale russo in cambio di cinque soldati ucraini.

Primo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca

Non si fermano i bombardamenti in Ucraina, dove la guerra prosegue senza sosta e continua a fare paura. I profughi aumentano di ora in ora, così come la richiesta di aiuti, dai beni di prima necessità ai medicinali. In attesa di nuovi negoziati, il responsabile dell’amministrazione militare regionale ucraina, Dmytro Zhyvytskyi, ha comunicato sul canale Telegram che è avvenuto con Mosca uno scambio di prigionieri.

In particolare, i russi hanno rilasciato 5 soldati ucraini per riavere con sé un ufficiale loro connazionale.