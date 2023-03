Guerra Ucraina, Al Bano su Putin a Belve: "Ha le sue ragioni, ma anche dei torti. Sogno un concerto della pace a Mosca"

Al Bano e il legame con la Russia. Amatissimo insieme a Romina dal pubblico locale, negli anni si è esibito in diverse occasioni in Russia, anche alla presenza di Putin. Ospite stasera a Belve di Francesca Fagnani, il cantante pugliese dirà la sua sul capo del Cremlino nella guerra in Ucraina. Vediamo qualche anticipazione.

La comprensione per Putin

La Fagnani chiede ad Al Bano quali sono secondo lui le ragioni di Vladimir Putin all’interno del conflitto. Lui risponde così: «L’Ucraina è sempre stata sotto la giurisdizione russa, la Nato se n’è appropriata». Per non rischiare di essere frainteso e di assumere una posizione filobellica agli occhi del pubblico, il cantante poi precisa subito: «Questa guerra è terribile, squallida. Io non approvo quello che Putin ha fatto, chi lo approverebbe? Invadere, come ha fatto, quel Paese a me ha dato fastidio, e non solo a me».

Il sogno di un concerto della pace a Mosca

Alla domanda «Si esibirebbe ancora in Russia (e per la Russia) dopo la guerra?» il cantante di Cellino San Marco ha saputo dare una risposta non scontata: «Io suonerò e canterò sempre per il popolo russo. Putin è un russo e io ho cantato anche per lui. […] Mi auguro che succeda un miracolo, che questa guerra finisca. Io farei il concerto della pace, magari nella piazza Rossa e nella pizza di Kiev».